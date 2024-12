UFC e O POVO lançam o livro "Caravana UFC 70 anos"

Foto: Aurélio Alves João Dummar Neto discursa em solenidade de entrega das Medalhas UFC 70 anos

A Universidade Federal do Ceará realizou, nesta terça-feira, 17, o lançamento do livro “Caravana UFC 70 anos”, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha e o Grupo de Comunicação O POVO. Na ocasião, a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, foi agraciada com a medalha UFC 70 anos, dedicada a personalidades cearenses que se entrelaçam com a trajetória da instituição e contribuíram para o crescimento da Universidade.

João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, representou a presidente instiucional na ocasião. Segundo ele, a noite, além de celebrar o legado da instituição, também destaca o objetivo comum que tanto a Universidade quanto o grupo O POVO possuem de levar informação à sociedade.

“É a junção de intenções muito próximas: O POVO em informar e a Universidade em formar a sociedade. No ano em que a UFC completa 70 anos, O POVO celebra 96. E para nós, é um orgulho poder lembrar que o nascimento da Universidade também passou pela história do grupo”, afirma.

Imbuídos do compromisso histórico de abranger as diferentes regiões e concepções do Ceará, nasceu, então, o projeto Caravana UFC. A iniciativa percorreu 52 municípios cearenses, convidando jornalistas, professores, estudantes, pesquisadores e produtores para levar a Universidade além de suas estruturas físicas. Realizada entre agosto e setembro de 2024, durante 41 dias, a Caravana viajou por mais de 3 mil km no Litoral, Sertão, Serras e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com Cliff Villar, diretor Corporativo do O POVO, a operação exigiu um planejamento minucioso, nutrido por um espírito de ousadia. “O principal desafio foi o fato de termos um período curto para fazer uma cobertura muito grande. Mas, apesar das dificuldades, entregamos 20 documentários, um livro-reportagem com mais de 300 páginas e um registro de uma exposição com 300 fotos. É um material bruto, que será todo repassado para a universidade. O que construímos aqui é um retrato da UFC no ano do seu 70º aniversário”, pontua.

Além do lançamento do livro e da entrega das medalhas, a noite, que aconteceu no Auditório da Reitoria, também marcou a abertura da exposição homônima ao projeto.

Para Rejane Mendonça, técnica Administrativa em Educação do Memorial da UFC, a celebração foi a culminância de um projeto que relembrou para diversos profissionais o quanto a extensão é necessária enquanto política educacional. “Observamos o quanto as comunidades são impactadas por esses projetos. Foi muito bom ter a oportunidade de conhecer outros campos que eu não conhecia, outras localidades, sem falar da experiência de estar na Caravana com profissionais de diversas áreas, como fotógrafos e repórteres”, afirma a servidora da UFC há 31 anos.

Segundo Custódio Almeida, reitor da UFC, o projeto, realizado em parceria com O POVO, foi uma oportunidade de agradecer ao Ceará pelas sete décadas de existência da instituição. “A Caravana mostrou a universidade em movimento, indo ao encontro das pessoas, já que, em geral, o movimento é das pessoas irem até a universidade. A universidade quer encontrar o Ceará e também agradecer ao Ceará por tudo aquilo que somos enquanto UFC nesses 70 anos”, afirma.