Curso Novos Talentos abre inscrições para estudantes de Jornalismo

Estão abertas, até a próxima segunda-feira, 23, as inscrições para o curso Novos Talentos, uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. O programa é voltado para estudantes de Jornalismo e busca capacitar os participantes por meio de aulas teóricas e práticas nas diferentes editorias do O POVO.

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante precisa estar matriculado e cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo, em qualquer faculdade de Fortaleza. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página oficial do programa.

Os candidatos aprovados poderão ter uma experiência imersiva nas editorias do jornal impresso, portal O POVO+, rádio O POVO CBN e mídias sociais. Os estudantes terão a oportunidade de acompanhar repórteres, produzir matérias, participar de reuniões de pauta e contribuir diretamente com o conteúdo jornalístico do Grupo O POVO.

A jornalista Bruna Lira, que integrou a 27ª turma do programa, hoje repórter da rádio O POVO CBN, destaca o impacto do Novos Talentos em sua trajetória profissional. “Foi uma experiência enriquecedora e inesquecível. Passei pelas editorias de Central de Audiência e Distribuição, Vida&Arte e Cidades. Cada uma delas agregou grandes valores para minha vida pessoal e profissional. Muito mais do que escrever matérias, fazer entrevistas e entender como apurar, eu aprendi a viver o Jornalismo a partir do Novos Talentos”.

Bruna ressalta ainda que o programa é uma oportunidade para os estudantes terem contato direto com uma redação ou com um estúdio profissional. “Foi assim comigo. Espero que o curso Novos Talentos seja para vocês o que ele foi para mim: a primeira grande conquista que o Jornalismo me proporcionou” contou.

Milena Martins, estudante de Jornalismo e participante da última edição do programa, afirma que a experiência foi enriquecedora. "Você passa a acompanhar os repórteres, produzir matérias, e vê seu trabalho sendo publicado no jornal, no portal ou na rádio. É uma grande oportunidade para aprender na prática o que aprendemos na universidade”, contou.

O processo seletivo, que envolve provas on-line e presenciais, será realizado em janeiro de 2025. A primeira etapa, com questões de Português e Atualidades, ocorrerá no dia 6 de janeiro de forma remota. Já a prova de Redação, segunda etapa da seleção, será aplicada presencialmente no dia 8 de janeiro.

Os selecionados participarão, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, de um ciclo de palestras com profissionais renomados do grupo. O curso completo acontece entre 10 de março e 10 de junho de 2025.

Os selecionados terão acesso à assinatura digital do O POVO e, ao final do curso, receberão certificado emitido pela FDR e pelo Grupo O POVO, desde que cumpram a frequência mínima e atinjam a nota de avaliação exigida.

Serviço



Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

Inscrições: Site oficial do programa

Data: até 23 de dezembro de 2024