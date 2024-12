Áreas ambientais excluídas

Foto: o povo Capa

Na última semana antes do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nove projetos e emendas, que não estavam inicialmente na pauta, e excluem ou enfraquecem áreas de proteção ambiental em 10 bairros da Capital. As propostas aprovadas fragilizam a proteção ambiental em bairros como Edson Queiroz, Praia do Futuro, Sabiaguaba, Bom Jardim, Dom Lustosa, Sapiranga, Serrinha, Manoel Dias Branco, São Gerardo e Presidente Kennedy. O detalhamento dos projetos figuraram na manchete da edição de quarta-feira, 18, do O POVO.