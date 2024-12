Guindaste pega fogo no Porto do Pecém; operador é resgatado sem ferimentos

Foto: Reprodução/Instagram Fogo em guindaste do Porto do Pecém foi apagado por brigadistas e bombeiros

Um guindaste do Complexo Industrial do Porto do Pecém (Cipp), na cidade de São Gonçalo do Amarante, registrou um princípio de incêndio na tarde deste domingo, 22.

O trabalhador que operava o equipamento foi resgatado imediatamente sem ferimentos.

O aparelho é utilizado na operação entre o Porto e navios. O fogo foi controlado pela brigada de incêndio e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com nota do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, não houve vítimas nem danos ambientais, apenas danos materiais.