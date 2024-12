Ponte que liga o estado do Tocantins ao Maranhão desaba; há vítimas

Foto: Reprodução/X Ponte que liga Maranhão ao Tocatins desaba

Uma parte da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis, no Tocatins, e Estreito, no Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, informou que há vítimas. De acordo com ele, passavam veículos no momento do desabamento.

Wanderlei informa que está em contato com o prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly Leite, e com o ministro de Transportes, Renan Filho, para decretar estado de emergência.

Também em uma publicação nas redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que buscou o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além de manter contato com o governo do Tocantins.

"O nosso @governoma está à disposição para prestar o socorro necessário e buscar maneiras de auxiliar na manutenção do fluxo provisório sobre o rio Tocantins", escreveu.



Matéria atualizada às 16h35min