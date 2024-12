Tragédia em MG: Motorista de caminhão estava com habilitação suspensa há 2 anos

Foto: CBMMG ACIDENTE ocorreu na madrugada do sábado, 21

O motorista do caminhão envolvido no acidente na BR-116 em Teófilo Otoni, cidade de Minas Gerais (MG), estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa há dois anos.

O acidente ocorreu no último sábado, 21, entre a carreta, um ônibus e um carro particular. Foram confirmadas 41 mortes.

De acordo com a Polícia Civil, o homem perdeu a carteira após passar por uma blitz da lei seca em Mantena, outro município do interior de Minas Gerais, em 2022. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Conforme informações do portal g1, o nome e a foto do motorista não foram divulgados. O crime ainda está em estado de flagrante e as buscas por ele continuam.

Acidente teria sido causado por excesso de peso da carreta

A Polícia Civil investiga a hipótese do acidente ter sido causado pelo excesso de peso do caminhão, que transportava uma pedra de granito. A pedra teria se soltado e ocasionado a colisão com o ônibus da empresa Emtram, que saía de São Paulo com destino à Bahia, e um carro de passeio, por volta das 3h30min do sábado.