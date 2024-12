Buscas interrompidas

As buscas por vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava as cidades de Estreito (MA) e Aguirarnópolis (TO), precisaram ser interrompidas na tarde de segunda-feira (22) devido à possível contaminação tóxica da água, segundo o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os bombeiros ainda buscam formas de retomá-las. o abastecimento de água também está suspenso e as recomendações é para que os moradores dos municípios afetados evitem contato direto com a água do Rio Tocantins no trecho atingido pelo acidente, incluindo banhos e o consumo de água. O acidente, que ocorreu na tarde do último domingo (21), deixou uma pessoa morta, outra hospitalizada e 16 desaparecidas. (com agências)