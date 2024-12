Um avião da Embraer caiu ontem, em Aktau, no Cazaquistão. A aeronave comercial da Azerbaijan Airlines levava 67 pessoas a bordo. 38 morreram. A causa ainda não foi descoberta. A Embraer disse em nota que irá "apoiar as autoridades competentes". O avião do modelo 190 fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, na Chechênia, Rússia. O modelo, Embraer 190, é o mesmo utilizado pelo presidente Lula em voos nacionais e internacionais. (Agência Estado)