Ontem o papa Francisco transmitiu a mensagem "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo). O pontífice pediu para "calarem as armas e superarem as divisões", em alusão aos conflitos em Gaza, na Ucrânia e em outras regiões. Os fiéis reunidos na praça de São Pedro do Vaticano também acompanharam o início do "Ano Santo" 2025 da Igreja Católica, para o qual são esperados mais de 30 milhões de peregrinos. No dia anterior, Francisco celebrou a missa do Galo de cadeira de rodas. (AFP)