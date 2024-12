Abertura do Ano Jubilar será no domingo, 29, com missa no Coração de Jesus e procissão

Foto: FÁBIO LIMA ABERTURA do Jubileu da Esperança será realizada no próximo domingo, 29

O Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Ben Lâmed Paixão, convidou a comunidade católica a participar da abertura do Ano Jubilar. O evento acontecerá no Santuário Sagrado Coração de Jesus, com procissão que seguirá até a Catedral Metropolitana de Fortaleza. A celebração será realizada no domingo, dia 29, a partir das 7h30.

Na sua Carta Convocatória, o Arcebispo sublinhou que o Jubileu é uma oportunidade para experimentar a misericórdia de Deus e a conversão pessoal e pastoral. Como parte das festividades, as missas matinais em toda a Arquidiocese, no dia 29 de dezembro, foram transferidas para os períodos vespertino e noturno.

Celebrado pela igreja católica desde do século XIV, o Ano Jubilar acontece a cada 25 anos, e visa celebrar o nascimento de Jesus Cristo, para a igreja o momento é um chamado para viver na graça de Deus.



De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a cada Ano Jubilar são entregues indulgências especiais aos fieis que realizaram as orientações que foram dadas pela Penitenciária Apostólica em nome do Papa Francisco. “Portanto o Ano Jubilar é um ano de graça que a igreja concede aos seus fieis, para que eles possam lucrar indulgências especiais por si e pelos fieis falecidos”, afirmou a Arquidiocese.

Este ano, as comemorações do Jubileu da Esperança começaram no dia 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e prolongam-se até 6 de janeiro de 2026.

Além dos fiéis, todos os sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, pessoas consagradas, membros de Novas Comunidades, pastorais, movimentos e serviços foram convidados a participar em atividades ligadas à fé e à comunhão eclesial.

O Ano Santo mais recente foi em 2016, sendo chamado de Jubileu Extraordinário por ter sido proclamado pelo papa Francisco antes do ciclo usual de 25 anos. Ele o anunciou como um Jubileu da Misericórdia em 13 de março de 2015, exatamente dois anos após sua eleição para o pontificado. Haverá também mais um Ano Santo em 2033, que marcará o 2000º aniversário da morte de Jesus por crucificação.

Serviço



O que: abertura do Jubileu da Esperança

Quando: Domingo, 29 de dezembro, às 7h30

Onde: Santuário Sagrado Coração de Jesus – Av. Duque de Caxias, 235 – Centro