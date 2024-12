Ator Ney Latorraca morre aos 80 anos

Foto: Pedro Kirilos/Conteúdo Estadão NEY completou 80 anos em 27 de julho deste ano

O ator Ney Latorraca morreu nessa quinta-feira, 26, às 6h23min, no Rio de Janeiro. A assessoria do ator confirmou a morte ao Estadão. Ney estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, da Gávea, zona sul do Rio, em decorrência de uma sepse pulmonar. O artista já lutava contra um câncer de próstata.

A doença foi diagnosticada em 2019. Na época, Ney foi operado, retirou a próstata e permaneceu curado. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.

Ney Latorraca foi um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira, com papéis icônicos em Vamp e TV Pirata, entre outros.

Aos 80 anos, o artista deixou viúvo o ator, escritor e diretor Edi Botelho, com quem mantinha um relacionamento desde 1995. Ney e Edi mantiveram o relacionamento fora dos holofotes, mas, em 2022, o ator concedeu entrevista ao jornal O Globo e falou em público pela primeira vez sobre o companheiro.

"Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho", afirmou o artista.

O velório do ator será realizado no Foyer do Theatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro. O evento, aberto ao público, será nesta sexta-feira, 27, a partir das 10h30min. Às 15h, o corpo do artista será cremado, mas a cerimônia será restrita à família.

Condolências

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ator Ney Latorraca e se solidarizou com familiares, amigos e admiradores do artista. Lula disse que Ney presenteou o Brasil com "grandes papéis" tanto na televisão quanto no teatro.

"O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro", disse o petista, em publicação no X, antigo Twitter. "Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca."

O Santos lamentou a morte do ator e emitiu uma nota de pesar. Ney Latorraca era torcedor fanático da equipe da Vila Belmiro e sempre externou sua paixão pelo clube. "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ator Ney Latorraca. Foram mais de cinco décadas de carreira dedicadas genialmente ao teatro, à televisão e ao cinema", se manifestou a agremiação por meio de postagem nas redes sociais.

O Santos destacou a identificação de Ney Latorraca pelo time da Baixada. "Ney Latorraca nasceu em Santos e desde sempre torceu para o Peixão. Por muito tempo, morou em frente ao Alçapão e acompanhava tudo pela janela. Ney Latorraca chegou até mesmo a carregar o clube em seus personagens, como quando interpretou o santista André, na novela Um Sonho a Mais", recordou o clube.

A morte de Ney Latorraca foi sentida na comunidade artística brasileira. Nomes como Ana Maria Braga, Walcyr Carrasco, Enrique Diaz e mais usaram as redes sociais para homenagear o ator e diretor.

"Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira", escreveu Ana Maria Braga no Instagram. "Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias."

Marcelo Serrado, que trabalhou com Latorraca em Alexandre e Outros Heróis, também lamentou a morte do ator. "Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste, porém o céu vai se encher de alegria."

Em entrevista à CBN, o também ator Tony Ramos relembrou o amigo. "Ney era um ator de muita reflexão, um ator que tinha na filosofia um aprendizado constante, era um homem muito culto, muito bem informado. Então, o humor vinha naturalmente de uma observação crítica sobre o comportamento humano."

Ary Fontoura foi outro que lamentou a morte de Latorraca, assim como Neusa Borges. "Hoje, as cortinas do palco se encerram para o Ney Latorraca, um amigo incrível com um talento inconfundível na arte. Com o Latorraca eu tive o prazer de conviver muito e fazer a minha primeira peça na carreira no teatro Hair, em 1969", escreveu a atriz.

Relembre trajetória de Ney Latorraca

Antonio Ney Latorraca era natural de Santos, São Paulo. Aos seis anos de idade, fez uma participação em uma radionovela da Record Durante a década de 1970, atuou em vários espetáculos, entre elas: Hair (1970), Jesus Cristo Superstar (1972), Bodas de Sangue (1973) e A Mandrágora (1975).

Fama e sucesso vieram com a novela Escalada, na TV Globo, em 1975. Na novela de Lauro César Muniz, a primeira de Latorraca, ele interpretou Felipe, que era mudo. "Ele só balançava a cabeça. E o que aconteceu? Um mês depois que a novela estreou, o personagem fazia tanto sucesso que todo mundo queria saber quem era aquela pessoa jogada pelos cantos, muda. Eu nunca apresentei aquele padrão imposto de galã, que precisava ter uma virilidade explícita. Pelo contrário. Mas Felipe fez sucesso, principalmente com o público feminino. Na época, havia um concurso em nível nacional para eleger o rei da televisão. Em seis semanas, eu já estava concorrendo com Tarcísio Meira e Roberto Carlos", relembrou o ator ao projeto Memória Globo.

Aquele contrato de três meses virou mais de 50 anos de casa.

Estabeleceu parceria importante com o diretor Walter Avancini, com quem realizou projetos de literatura adaptada como Anarquistas, Graças a Deus, Memórias de um Gigolô, Rabo de Saia, Grande Sertão: Veredas.

Vamp, TV Pirata e O Mistério de Irma Vap

Após diversas novelas, como Vamp, na qual interpretou o inesquecível Vlad, minisséries e também filmes no cinema, experimentou um exercício diferente com TV Pirata, em que encarnava Barbosa. Sobre o personagem, Ney Latorraca chegou a dizer: "Era um velho tarado, de cabeça branca, com um pouco de bico. Mas eu comecei a aumentar o bico, tanto que, meses depois, só dava Barbosa e todo mundo imitava. Foi um baita sucesso. Até hoje me pedem na rua para fazer o Barbosa".

Em 1986 estreou, com o ator Marco Nanini o maior sucesso do teatro brasileiro, O Mistério de Irma Vap, que permaneceu em cartaz por mais de 11 anos. Foi o seu maior sucesso e lhe trouxe a almejada estabilidade financeira. "Comprei minha cobertura, passei a viajar de primeira classe e pude dar todo o conforto para a minha mãe, que se foi em 1994, até o fim da vida dela", contou ele, em entrevista ao Estadão em julho passado.

Na Globo, Ney Latorraca fez 17 novelas e seis minisséries, além de seriados e especiais.

"Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras: às vezes, eu tinha que dormir cedo porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro", disse o ator em depoimento ao Memória Globo.