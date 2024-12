Presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte é morto a tiros em frente à própria residência

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Vereador de 57 anos era filiado ao partido Partido Progressistas (PP) e tinha sido reeleito nas últimas eleições municipais

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Marcos Aurélio, 57, foi morto a tiros em frente a sua residência. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, 26, em Tabuleiro do Norte, a 210 quilômetros de Fortaleza. A vítima estava sentada na calçada de casa quando foi alvejada por disparo de arma de fogo.

A informação foi confirmada ao O POVO pela Controladoria Geral do Município. O vereador era filiado ao partido Partido Progressistas (PP) e tinha sido reeleito nas últimas eleições municipais, com 1.508 votos, sendo o mais votado na região.

Conforme O POVO apurou, a sogra do vereador, que também estava na calçada, foi atingida de raspão.

Marcos Aurélio ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime contra o vereador.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência e realizou diligências no local do crime. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes do caso. Quando a pasta responder, essa matéria será atualizada.