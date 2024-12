Feira Ano Novo de Luz reúne segmentos variados na Praça do Ferreira em Fortaleza

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO FEIRA reúne artesãos e produtores locais

Realizada pela primeira vez pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) Fortaleza em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), a Feira Ano Novo de Luz acontece até este sábado, 28, na Praça do Ferreira, no coração da Capital alencarina. A feira reúne artesãos, agricultores familiares e profissionais liberais em uma celebração da cearensidade e do empreendedorismo.

O intuito da feira é conectar o público e pequenos produtores, fortalecendo a economia criativa e fomentar a geração de renda para quem transforma a cultura cearense em arte.

Feira foi criada com objetivo de dar visibilidade a microempreendedores

Ao O POVO, o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, explica que é a primeira vez que a feira é realizada. “Ela foi pensada com intuito de dar uma visibilidade aos artesãos e microempreendedores que fabricam suas peças e produtos, de estarem no coração da Cidade, na Praça do Ferreira, vendendo e fazendo a demonstração desses produtos”.

Segundo Assis, a feira também é uma ótima forma de valorizar os microempreendedores. “No futuro, eles poderão ser também grandes lojistas industriais”. As próximas edições estão previstas para continuar acontecendo na Praça.

Conforme o presidente da CDL, a questão logística para acolher mais expositores em futuras edições será discutida com o BNB, levando em consideração o papel do banco de proporcionar capital a esses expositores.

“Isso é muito importante em toda a cadeia produtiva, eles têm oportunidade de estar na Praça do Ferreira apresentando seu produto em pé de igualdade com grandes lojas que estão ao seu redor”, finaliza.

Feira tem variedade de segmentos

Trabalhando com o ramo alimentício há quatro anos, a empreendedora Rachel Queiroz, 36, expõe as variadas opções de chips de banana na feira. “Estou achando muito legal. Sempre tem o pós-venda e as pessoas acabam entrando em contato”.

Rachel conta que a oportunidade da feira é ótima: “É uma coisa nova aqui em Fortaleza e as pessoas não têm muito acesso. É bom porque você pode apresentar seu produto e tirar essa ideia de desconfiança”.

A microempreendedora conta que é mãe atípica e que o trabalho com vendas lhe ajudou a passar mais tempo com os filhos e a conquistar sua casa própria. “Eu vendia os pacotinhos por R$ 1 no meu horário de intervalo e hoje em dia, há quase cinco anos trabalhando com isso, eu consigo ter o privilégio de estar em casa para ir às sessões de terapia e fonoaudiologia”.

“Uma coisa que eu aprendi esse ano foi não ter vergonha de trabalhar com meu produto, tendo a certeza de o que eu vendo é muito bom, e a conquista da minha primeira casa e terreno através do meu trabalho. Estarei aqui no próximo ano belíssima, se Deus quiser”.

O microempreendedor Tadeu Torres, 73, trabalha no ramo de doceria há 15 anos e começou na área após uma sugestão da esposa. “Um dia fui deixar meu neto no colégio e ofereci a um amigo que estava por lá e esse foi o ponto de partida. A partir daí fui atrás de melhorar minhas receitas”.

A microempreendedora Regina do Nascimento de Araújo, 54, trabalha com a venda de peças íntimas há oito anos e conta que começou no ramo após sofrer humilhações da ex-patroa, quando trabalhava como empregada doméstica.

“Ela pisava nas calcinhas e mandava eu engomar mais roupas delas. Um dia eu disse ‘e eu vou sair dessa vida’ e então meu esposo já estava trabalhando com isso, vendendo de porta em porta. Eu decidi começar com ele e o Banco do Nordeste nos deu um crédito de R$ 100. Começamos vendendo no braço, depois na bicicleta, em uma carrocinha e hoje em dia estamos com um Montana”, conta com orgulho.

Natural de Fortaleza mas residente no Piauí, a servidora pública Márcia Ribeiro, 38, conta que gostou da feira e da variedade de segmentos apresentados. “O que me chamou mais atenção foi um quiosque de banana chips. Pretendo voltar sempre que tiver, porque você encontra de tudo, da alimentação ao vestuário”, recomenda a servidora.

Microempreendedora e bem humorada, Maria Lêda Holanda Batista, 65, conta que quando se aposentou, não quis ficar ócia e por isso iniciou no ramo de empreendedorismo alimentício. “Eu tinha um mercadinho, só que isso estava me deixando muito presa e eu sou que nem passarinho. Então comecei a colocar as coisas em um carro e saí vendendo”, relata.

Para a mulher, a experiência é muito boa pois é uma oportunidade de “conhecer novas pessoas, trocar experiências”. “Gosto muito do movimento de feira, a gente se torna um grupo unido e a gente se ajuda mutuamente”, finaliza.

Morando em Fortaleza há três anos, o recifense Adriano Dutra, 47, produz licor artesanal e relata que a feira é um ótimo lugar para conhecer novas pessoas. Ele lamenta apenas o fato do evento ser realizado após o Natal.

“Antes do Natal isso aqui [o lugar] estava bombando. Mas é uma boa oportunidade de fazer networking com a galera. Pretendo participar de outras edições, só espero que seja em uma data mais atrativa nas outras edições”, finaliza.

Serviço

1° edição da Feira Ano Novo de Luz

Quando: 28/12, das 9 às 14 horas

Onde: Praça do Ferreira, s/n, Centro. Fortaleza (CE)

Confira mais imagens da feira: