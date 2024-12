Existe comprovação científica?

As acadêmicas conhecidas pelo canal de YouTube "Nunca Vi 1 Cientista", Ana Bonassa e Laura Marise, buscam mais robustez nas pesquisas sobre o tema. Marise é farmacêutica-bioquímica e divulgadora científica. Ela afirma que considera a aromaterapia pseudociência. Isto é, conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas e/ou que não usam meios rigorosos de pesquisa. "Não existem estudos robustos ou com metodologia adequada para tirarmos conclusões definitivas", explica Laura.

Por outro lado, a farmacêutica alega que existem evidências promissoras para ansiedade, enjoo e insônia. "Principalmente do óleo de lavanda para ajudar com a dificuldade de dormir. Só que sem investigações, é difícil fazer afirmações", declara.

Segundo a pesquisadora, não há mal se bem conduzido. Ela confessa que já usou para atenuar uma náusea.

"É bom ter em mente que se uma substância tem um efeito positivo no corpo, pode ter também efeitos negativos. São os efeitos adversos, quando mal utilizados ou utilizados por pessoas sensíveis", conclui.