Mudanças na gestão Elmano

Foto: o povo capa

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), esteve na última quinta-feira, 26, na sede do O POVO, e concedeu uma série de entrevistas aos jornalistas do O POVO. As matérias com as declarações do governador figuraram na reportagem do dia, e nas páginas das editorias de Política, Economia e Esportes. Elmano anunciou 14 mudanças no Governo do Estado: sete trocas de secretários, além de mudanças em assessorias e órgãos vinculados e na liderança do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A informação ganhou destaque na manchete do O POVO de sexta-feira, 27.