Quem faz aromaterapia?

Linicarla Fabiole, enfermeira da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, mestre e doutora em enfermagem, especialista em saúde da família e líder em aromaterapia clínica celebra a procura pela prática.

"Quando alguém me diz 'Não acredito nos óleos essenciais', eu respondo: 'Se você usar terá efeito porque não é mágica, é ciência'", afirma Linicarla. No dia a dia, ela percebe que a maioria do público interessado são mulheres em busca de cuidar da saúde dos filhos e delas.

"Compartilhamos os óleos mais puros do mundo. Por isso, temos mais segurança em indicar por termos o Certificado de Pureza Testada e Garantida, o CPTG", diz a enfermeira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também fiscaliza.

A especialista indica o acompanhamento por um profissional, juntamente com avaliação de cada caso e estabelecimento de protocolos. "Estamos plantando a semente de autocuidado natural", pontua a aromaterapeuta.

A profissional elenca que a hortelã-pimenta, usada para dor de cabeça, tem efeito benéfico para o sistema respiratório e efeito energizante. Já a lavanda é calmante natural e o óleo de copaíba 100% natural da Amazônia como antitumoral e anti-inflamatório. Ela destaca que os óleos de hortelã-pimenta e de lavanda têm resultado a curto prazo. Porém, o aroma de copaíba é preciso uso contínuo.

Os pacientes com cefaléia, com crise de ansiedade, com desmaio ou com cólica, geralmente são conduzidos por Linicarla ao estilo.