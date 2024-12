Vereador morto em Tabuleiro do Norte: suspeitos são identificados e armas apreendidas

Foto: Reprodução CÂMERAS de vigilância flagraram o momento da execução

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou os resultados das diligências realizadas neste domingo, 29, para elucidar o assassinato do vereador de Tabuleiro do Norte (Vale do Jaguaribe) Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 55 anos, crime ocorrido na última quinta-feira, 26.



Além das mortes, em intervenção policial, de dois suspeitos de serem os executores do crime, dois outros homens foram detidos e três armas de fogo apreendidas. As ações policiais foram registradas em Fortaleza, Tabuleiro do Norte e Russas (também no Vale do Jaguaribe).



Em Fortaleza — mais precisamente, na rua Goianeza, no bairro Genibaú — foram localizados, em uma residência, dois suspeitos de aparecerem em câmeras de segurança executando o vereador. A SSPDS afirma que a dupla ofereceu resistência, disparando contra os policiais militares, que revidaram.



No confronto, morreram: Renner Oliveira Rodrigues, de 20 anos, e um adolescente de 16 anos. Eles chegaram a ser socorridos a uma unidade hospitalar, mas não resistiram. Com eles, os PMs localizaram duas pistolas.



Em Russas, um homem de 37 anos foi conduzido para a Delegacia Regional daquele município sob suspeita de ter transportado os dois executores até a Capital após o crime. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por favorecimento pessoal (artigo 348 do Código Penal) e foi liberado.



“A participação dele em outros crimes é investigada”, informou a SSPDS, que não divulgou o nome do investigado. “Com ele, os PMs apreenderam um carro e um celular”.



Já na Zona Rural de Tabuleiro, ainda neste domingo, um homem de 19 anos, que também não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante suspeito de estar em posse de uma pistola com numeração suprimida.

“A arma, que teria sido usada no crime que resultou na morte do vereador, estava escondida em um terreno”, informou a SSPDS. “O uso da arma de fogo no crime seguirá em investigação”.



Relembre o crime



Marcos Aurélio foi assassinado enquanto estava sentado na calçada em frente à própria residência. As imagens das câmeras de vigilância mostram uma dupla, que chegou ao local em uma moto, efetuando os disparos pelas costas da vítima, sem nenhum tipo de discussão anterior.

Uma idosa de 75 anos, que também estava sentada na calçada, foi baleada, mas não corre risco de morte. Os executores, em seguida, fugiram.



As motivações do crime ainda não foram esclarecidas. A Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte é a unidade da Polícia Civil responsável pela investigação do caso.



Marcos Aurélio era presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Ele havia sido reeleito no pleito deste ano, sendo ainda, com 1.508 votos, o mais votado do município.