Covid-19 no Ceará: número de novos casos por semana reduz 66,39%

NOVOS casos caíram pela segunda semana consecutiva

O número de novos casos de Covid-19 no Ceará bem como a taxa de positividade dos exames reduziu pela segunda semana consecutiva. Na semana epidemiológica (SE) 51 (de 14 a 20 de dezembro), foram confirmados 2.023 casos e a taxa de exames positivos foi de 46,2%. Na semana 50 (de 7 a 13 de dezembro), foram 6.020 casos e 54,9% de positividade - uma redução de 66,39% no número de novos casos.

Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), dados "indicam uma provável redução no número de casos, algo que deverá ser confirmado à medida que os sistemas de informações sejam atualizados."

Na semana 50, soma de novos casos já havia sido 25% do que na semana anterior.

Casos da infecção foram registrados em municípios de todas as regiões do Estado. Mas 16,3% dos casos estão concentrados no município de Fortaleza (329).

Além da Capital, os municípios que confirmaram mais casos na SE 51 foram Sobral (100), Limoeiro do Norte (94), Russas (60), Quixadá (58), Beberibe (54), Acarati (47), Maranguape (43), Boa Viagem (36) e Horizonte (34).



Os dados para a elaboração do boletim foram retirados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema nacional desenvolvido para Laboratórios de Saúde Pública, e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe.

Último aumento este ano havia sido por volta da semana 21, em meados de maio. Após esse pico, a taxa de positividade reduziu-se nas semanas seguintes, "embora com algumas variações".

A partir da SE 44, no fim de outubro, "houve um crescimento exponencial no número de casos e na taxa de positividade", que alcançaram o máximo de 7.814 casos e 57,9% de positividade, na SE 49.

Aumento está relacionado à circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, a XEC e a LP.8.1, no Estado. Após aumento de casos, a Sesa chegou a publicar recomendações para unidades de saúde no intuito de prevenir aumento da transmissão.

Covid-19: perfil dos pacientes em 2024

Conforme o boletim, a maioria dos casos registrados no Estado ao longo do 2024 ocorreu em pacientes com mais de 20 anos. Maior parcela se concentra entre os indivíduos de 50 a 69 anos, que representaram 20,9% do total de casos. A maioria das pacientes é mulher, com 63,1%.

Dentre os casos confirmados da infecção neste ano, 798 (2,7%) foram hospitalizados. Destes, 474

(59,4%) reportaram fatores de risco/comorbidade, sendo doença cardiovascular crônica (43,9%), diabetes mellitus (35,4%) e doença neurológica crônica (14,3%).