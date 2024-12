IJF recebe primeira remessa dos R$690 mil em insumos hospitalares do Governo do Ceará

Foto: Thamires Oliveira/Sesa/DIVULGAÇÃO ESTADO deve fornecer 216.477 itens para o IJF

Em meio a uma crise, o Instituto Dr. José Frota (IJF) recebeu a primeira remessa de medicamentos e insumos hospitalares do Governo do Ceará. Entrega foi realizada por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), na manhã desta segunda-feira, 30. Objetivo é garantir atendimento para demandas do período de Réveillon. O valor total é estimado em R$ 690.506,00. A segunda parte da remessa será enviada na próxima quinta-feira, 2.

LEIA MAIS| IJF em crise: falta de pagamento a médicos está afetando cirurgias, afirma Sindicato

Serão fornecidos 216.477 itens, sendo 78.015 medicamentos e 138.462 materiais médico-hospitalares. Lista de itens inclui antibióticos, anestésicos, kit de intubação, gaze, seringa, além de drogas com adrenalina e noradrenalina.

Fornecimento dos materiais havia sido anunciado na última sexta-feira, 27. No dia, a titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, visitou o hospital e realizou reunião com gestores do IJF para avaliar as demandas mais urgentes da unidade.

A secretária da Saúde do Estado acompanhou a expedição dos materiais hospitalares e medicamentos do Centro de Distribuição da Sesa para o IJF. "Estamos trabalhando em conjunto para assegurar o atendimento à população nesse período e tentamos priorizar o fornecimento dos insumos que são mais importantes para a população", explica Tânia Mara.

Conforme a gestora, todos os itens que estão sendo fornecidos foram levantados com base no planejamento de compras da Secretaria. "Analisamos tudo que poderíamos fornecer sem causar nenhum tipo de prejuízo ou desabastecimento para as nossas unidades da Rede Sesa" diz.

Em entrevista ao O POVO na última sexta, Tânia Mara disse que a unidade está começando a receber insumos a partir dos recursos enviados pelo Governo Federal, de R$9,6 milhões.

"Já estão empenhando e conseguindo que alguns fornecedores entreguem. Com o que a gente vai mandar e eles já estão conseguindo receber, nos foi colocado que vai ser suficiente para que a gente possa passar o Réveillon com tranquilidade", afirmou.

Entenda a crise no IJF

Nos últimos meses, entidades que representam os profissionais denunciaram atraso nos pagamentos e falta de insumos, o que teria prejudicado a realização de procedimentos. Funcionários chegaram a realizar paralisação por falta de comida na unidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) realizou fiscalizações presenciais nas estruturas do hospital para averiguar a situação da área de pessoal no IJF, incluindo cooperativas e empresas terceirizadas, além de fornecimento de insumos e medicamentos.