Floresta é derrotado pelo Votuporanguense por 2 a 0 na estreia da Copinha 2025

Foto: Reprodução/Paulistão Votaporanguense venceu o Floresta na estreia da Copinha 2025.

O Floresta iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota por 2 a 0 diante do Votuporanguense na noite desta quinta-feira, 2, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo. O camisa 2 da equipe paulista, Victor Hugo, e o camisa 10, Yago, balançaram as redes ainda na primeira etapa.

Desde os minutos iniciais, o Votuporanguense, que também é o anfitrião do grupo A, foi protagonista do embate. O Floresta tentou criar algumas oportunidades de gol em contra-ataques, mas carecia de criatividade na última linha ofensiva, de modo que quem conseguiu abrir o placar aos 33 minutos foi o time da casa.

Após receber um lançamento rasteiro do meio de campo do volante William Brito, o camisa 2, Victor Hugo, finalizou após uma rápida descida pela esquerda do goleiro Daniel Lucas e balançou as redes do Verdão da Vila. O placar ainda foi complementado aos 46 minutos por Yago, de pênalti.

Na segunda etapa, o Votuporanguense confirmou o predomínio, que só não foi maior graças as defesas de Daniel Lucas. Com o passar dos minutos, o Lobo da Vila, que ainda tentava chegar ao gol adversário, mas as chances de finalização foram sendo cada vez mais minadas pelo time paulista.

O Floresta agora volta a campo no domingo, 5, quando enfrenta o Botafogo às 19 horas. A equipe cearense finalizará a fase de grupos diante do Fast Clube na próxima quarta-feira, 8, às 16h45min.

Confira a agenda dos times cearenses na Copinha:

Jogos do Ceará na fase de grupos

5/1, domingo, às 15h00: Ceará x Portuguesa Santista - SporTV

8/1, quarta-feira, às 15h00: Trindade x Ceará - SporTV

11/1, sábado, às 11h00: Juventus x Ceará - SporTV



Jogos do Fortaleza na fase de grupos

5/1, domingo, às 19h00: Fortaleza x Carajás - SporTV

8/1, quarta-feira, às 19h00: São Bento x Fortaleza - YouTube “Paulistão”

11/1, sábado, às 16h30: Fortaleza x Ituano - YouTube “Paulistão”



Jogos do Ferroviário na fase de grupos

3/1, sexta-feira, às 21h45: Athletico-PR x Ferroviário - YouTube “Paulistão”

6/1, segunda-feira, às 18h15: Audax x Ferroviário - YouTube “Paulistão”

9/1, quinta-feira, às 18h45: Ferroviário x Mazagão - YouTube “Paulistão”

Jogos do Floresta na fase de grupos

5/1, domingo, às 19h00: Floresta x Botafogo - CazéTV

8/1, quarta-feira, às 16h45: Fast Clube x Floresta - YouTube “Paulistão”

Jogos do Tirol na fase de grupos