3.140 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará em 2024

Foto: Divulgação/Detran-CE Após o resgate, os animais são cadastrados pelas equipes e ficam recolhidos nos currais do Detran-CE por um prazo de sete dias

No Ceará, 3.140 animais foram resgatados em rodovias estaduais (CEs) durante o ano de 2024. Levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) integra o programa RODOVIA, do Ministério do Transporte e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O resgate de animais abandonados às margens do trânsito tem como objetivo garantir a segurança viária, além de promover a preservação da vida de condutores e da fauna, além de evitar acidentes. No primeiro semestre, a pasta já tinha anunciado o resgate de 1,5 mil animais nas CEs.

O recolhimento da fauna é realizado por equipes especializadas, por meio de equipamentos seguros para a captura de animais de médio e grande porte. Os caminhões utilizados durante as ações de resgate incluem rampas hidráulicas, facilitando o manejo e o transporte das diferentes espécies.

Após a captura dos animais, os bichos são cadastrados pelas equipes e ficam recolhidos nos currais do Detran-CE por um período de sete dias. Para realizar o resgate, o dono deve apresentar a documentação de identificação do animal.

Em caso de abandono definitivo, ou na falta do resgate, os animais são encaminhados à fazenda do Detran-CE, em Santa Quitéria, onde permanecem vivendo com todos os cuidados necessários à qualidade de vida, incluindo alimentação, amplo espaço e vacinação.

O gerente do Núcleo de Regionais do Detran-CE, João Carlos Macedo, ressalta a importância dos tutores se atentarem em não deixar seus animais soltos à beira de estradas. “É importante que os tutores tenham a consciência de não deixarem seus animais soltos à beira das estradas, visto que isso representa um risco grande e pode ocasionar um sinistro de natureza grave”, explica.

Em caso de avistamento de animais soltos ou abandonados em rodovias estaduais (CEs), a denúncia pode ser feita pelo número (85) 3195 2300 ou por meio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), através do número 181. Após a denúncia, o Detran será acionado para o devido recolhimento.