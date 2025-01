Dragão do Mar anuncia novo superintendente; conheça Jean Nascimento

Foto: Marcos Vieira/Divulgação JEAN Nascimento é arte-educador e produtor cultural

Foi anunciado nesta sexta-feira, 3, o novo superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte de Cultura (CDMAC), após saída de Helena Barbosa para a gestão da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SecultFor) do governo de Evandro Leitão (PT).

Jean Nascimento assume o equipamento cultural por tempo indeterminado a partir deste mês. Conforme a publicação, “a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e o Instituto Dragão do Mar (IDM) deverão anunciar a nova pessoa superintendente em breve”.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jean atua como assessor da superintendência e colaborador do CDMAC há mais de 20 anos.

Em seu currículo, Jean Nascimento possui especialização em Arte-educação e Cultura Popular pela Faculdade Darcy Ribeiro, além de formação em Produção Cultural pelo Instituto Dragão do Mar, em 1999.

Durante seus anos no Dragão do Mar, pode conquistar ampla experiência em produção cultural e artística, como também na realização de eventos, gestão cultural e administração no terceiro setor.



Em 2022, Jean esteve no cargo de superintendente interino do Dragão do Mar após a saída de Natasha Faria. O assessor se manteve na gestão durante a transição até Helena Barbosa assumir o equipamento.