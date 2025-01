Número de pessoas desaparecidas encontradas com vida aumenta 15% em Fortaleza em 2024

Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará POLICIA Civil do Estado do Ceará (PCCE)

Um total de 1.002 pessoas consideradas desaparecidas foram localizadas com vida pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) ao longo de 2024 em Fortaleza. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número é 15% maior em relação ao índice registrado em 2023, de 871.

De acordo com pasta, existem três tipos de desaparecimento: o voluntário, quando a pessoa se afasta por vontade própria e sem avisar; o involuntário, quando a pessoa é afastada do cotidiano por um evento sobre o qual não tem controle, e o forçado, quando o afastamento é provocado por terceiros.

No geral, os dados mostram que entre janeiro e dezembro de 2024 a polícia localizou 1.111 pessoas que estavam desaparecidas, sendo que cerca de 90% (1.002) delas foram encontradas com vida.

Índices são superiores a 2023, uma vez que o número de desaparecidos que foram localizados no período foi de 933. Dessas vítimas, cerca de 82% (871) estavam vivas quando foram achadas.



Conforme a delegada Patrícia Aragão, titular da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), os trabalhos noturnos dos agentes foram intensificados no ano passado e houve "um acompanhamento mais intenso e uma busca ativa entre a população em situação de rua".

Além disso, ela destacou o uso de artifícios tecnológicos como o Amber Alerts, que permite a divulgação em plataformas digitais de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos que estão desaparecidas, e destacou que a sociedade colaborou tanto realizando denúncias como localizando vítimas.

Casos devem ser reportados com rapidez

De acordo com SSPDS, casos de desaparecimento devem ser reportados à polícia "com a maior brevidade possível, não sendo necessário aguardar 24 horas, e com o maior número de informações sobre a vítima".

Registro pode ser feito na 12ª DHPP ou via Delegacia Eletrônica. Além disso, populares também podem colaborar entrando em contato com agentes por meio do número (85) 3257-4807, o WhatsApp do DHPP, por onde podem ser enviadas fotos, áudios e vídeos.