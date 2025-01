Evandro toma posse em Fortaleza

Foto: O POVO CAPA

A capa do O POVO da última quinta-feira, 2, a primeira edição do periódico no ano, trouxe o apanhado da cobertura do jornal de diversas posses municipais no Ceará. O destaque, com manchete e foto, foi a posse de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) como prefeito e vice-prefeita, respectivamente, de Fortaleza. Nas primeira palavras como prefeito da Capital, Evandro anunciou o envio da mensagem à Câmara da extinção da Taxa do Lixo, uma de suas promessas de campanha, o que oi realizado já no dia seguinte.