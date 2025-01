O que esperar da gestão de Evandro

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão, a vice Gabriella Aguiar, o presidente da Câmara Léo Couto e vereadores na entrega do projeto que extingue Taxa do Lixo

Evandro Leitão (PT) assumiu o comando da Prefeitura de Fortaleza no dia 1º de janeiro à frente de um secretariado composto por uma dezena de partidos, entre os quais o União Brasil, e meia dúzia de representantes de lideranças políticas, a exemplo do senador Cid Gomes (PSB) e do ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Hábil nessa costura mais heterogênea, o gestor petista pavimentou um caminho sem grandes obstáculos na Câmara de Fortaleza, cujo presidente, Leo Couto (PSB), já tem em mãos a mensagem encaminhada pelo Paço que extingue a taxa do lixo, primeiro compromisso de campanha do sucessor de José Sarto.

Da montagem dos escalões de governança às agendas de rua de sexta (3) e sábado (4), Evandro tem demonstrado pressa na tentativa de estabelecer um corte desde já em relação ao governo anterior, buscando proximidade maior com a população e acenando para segmentos mais refratários ao mandatário, tais como os motoristas de aplicativo, com os quais se encontrou ontem.

Não apenas isso: também parece estar empenhado em alargar sua base de apoio depois de um pleito vencido por diferença inferior a um ponto percentual, reduzindo assim possíveis arestas que tenham restado da corrida.

Para tanto, vem incorporando legendas e atores que estiveram ao lado de André Fernandes (PL) no 2º turno das eleições, como é o caso de Márcio Martins, que desfalcou a oposição para encabeçar a Regional 10 - liberando, de passagem, uma cadeira no Legislativo municipal para o neto do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil).

Isso mostra evidentemente que Evandro adota uma filosofia clássica: dar uma no cravo e outra na ferradura. Enquanto nomeia um bloco mais técnico para chefiar pastas-chave da administração no Palácio do Bispo, também costura acordos para acomodar aliados de aliados, mantendo um olho na própria governabilidade e outro na reeleição de Elmano.