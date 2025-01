Qual o futuro do Réveillon de Fortaleza?

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.12.26 Reveillon 2025 - Queima de fogos na virada do ano no Aterro da Praia de Iracema (FCO FONTENELE/O POVO)

"A maior festa de Réveillon do Brasil". A afirmação, entoada pelo ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) até os últimos dias de sua gestão, ficou comprovada após a edição 2023-2024, onde cerca de 1,2 milhão de pessoas se reuniram para acompanhar a festa no Aterro da Praia de Iracema.

Naquele ano, a programação durou três dias com shows de nomes locais e de relevância nacional, tornando-se um sucesso previsto para se repetir no ano seguinte. A festa preparada para a virada de 2024-2025, no entanto, era incerta até o último minuto.

A princípio, também com três dias de programação, a agenda foi reduzida para um dia, restando apenas seis atrações musicais. No início da noite do dia 31, uma foto aérea viralizou ao mostrar o "vazio" na faixa de areia, gerando dúvida se valia a pena ou não ir ao local.

Entre altos e baixos e opiniões divergentes, o Réveillon na capital cearense aconteceu de qualquer maneira.

Sendo o maior público da carreira de Pedro Sampaio, os 1 milhão de presentes se divertiram com a música paraense de Joelma e as canções do cearense Matuê - este que teve o "melhor show da noite", segundo alguns que acompanharam a festa.

Elogios ou julgamentos à parte, caberá a Evandro Leitão (PT) elevar novamente o nível da festa nos próximos quatro anos de sua gestão, realizar os desejos ambiciosos e reconquistar a confiança de quem irá escolher Fortaleza para passar o Réveillon.