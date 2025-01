novas vagas foram anunciadas pelo MEC para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ao longo de 2025. Destas, 56 mil serão destinadas a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com renda familiar per capita até meio salário mínimo. O Fies Social foi lançado em 2024 e permite o financiamento até 100% dos encargos educacionais, além de reservar cotas. (Agência Brasil)