Com R$ 46,9 mil, preço médio de venda de veículos no Nordeste supera Brasil

Foto: FERNANDA BARROS DADOS são do relatório de inteligência da OLX

O Nordeste está vendendo carros mais caros do que o Brasil. Enquanto os estados da região ficaram com um preço médio final de R$ 46,9 mil, o País estava com R$ 42 mil.

Os dados são do relatório da área de inteligência automotiva da OLX, Data OLX Autos, o qual analisou os valores anunciados na plataforma e os preços finais de venda entre abril de 2023 a outubro de 2024.

O valor mediano dos anúncios aumentou em 17,7% no período, com um inflação de 10,5% nos preços dos carros vendidos. Todavia, os carros usados ficaram com uma deflação de 2,01%.

Comparativo de preços

Em abril de 2023, o preço médio dos anúncios dos carros no Nordeste era de R$ 50 mil, ao passo que o preço vendido ficava em R$ 45 mil.

Já em outubro de 2024 o valor anunciado estava, em média, em R$ 61,8 mil e o preço vendido, em R$ 46,9 mil no Nordeste.

No Brasil, a situação foi similar, mas em proporções diferentes. O preço dos anúncios era de R$ 48,9 mil e o preço vendido, R$ 40 mil em abril de 2023.

O preço médio nacional, por outro lado, era anunciado em R$ 62,8 mil e vendido em R$ 41,9 mil em outubro de 2024.

Fiat Mobi é mais vendido no Nordeste

O carro mais vendido no Nordeste foi o Fiat Mobi 2023, segundo o levantamento. Em Fortaleza, o custo dele variava entre R$ 49 mil e R$ 54 mil.

No Ceará, o valor mais barato chegou a custar R$ 37,5 mil e o mais caro, R$ 62 mil, a depender da microrregião do Estado.

Valores por carros

O Nordeste tem preços mais baratos do que o Brasil nos carros dos modelos sedãs, hatches e SUVs, mas os veículos de carroceria, como picapes, custam mais na região.

Enquanto a picape custava R$ 94,9 mil nos anúncios da OLX pelo País em outubro de 2024, o Nordeste registrava R$ 105 mil.

Já o sedã era de R$ 53 mil no Nordeste contra R$ 55,9 mil no Brasil; e o hatch, R$ 42,9 mil na região e R$ 43,3 mil, no País em igual período de 2024.

No caso do SUV, o custo verificado nos anúncios era de R$ 91,9 mil no Nordeste e R$ 92,9 mil no Brasil.

Carros mais caros por modelos

Do modelo hatch, o carro mais caro no Nordeste foi o Chevrolet Onix, com um preço médio de venda de R$ 56,9 mil. E o mais barato foi o Fiat Palio, com R$ 25,8 mil.

Entre os sedãs, o Toyota Corolla teve o maior preço, com R$ 87,5 mil na região, em média; enquanto o Chevrolet Classic era o mais em conta, com R$ 22 mil.

O Jeep Compass é o modelo de SUV mais caro comercializado no Nordeste, custando R$ 115 mil. Já o Ford Ecosport ficou com o valor mais barato, com R$ 50,9 mil.

No caso das picapes, a Toyota Hilux lidera entre os automóveis mais caros, com valor de R$ 187 mil. A Volkswagen Saveiro fica com a posição mais barata, com R$ 49 mil.

Ano dos automóveis

O preço médio dos carros anunciados no Nordeste contou com pouca variação ao longo do tempo analisado pela pesquisa a depender do ano de fabricação.

Por exemplo, os veículos de 0 a 3 anos custavam, em média, R$ 86 mil em abril de 2023 e R$ 87,9 mil em outubro de 2024 no Nordeste.

Algo que o Brasil também verificou, com R$ 88,9 mil nos anúncios de carros de 0 a 3 anos em abril de 2023 e R$ 87,4 mil, em outubro de 2024.

As diferenças de valores foram pequenas, ainda, entre os automóveis com 4 a 6 anos, 7 a 9 anos, 10 a 13 anos e com mais de 14 anos, tanto no Brasil quanto no Nordeste.

