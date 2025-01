Entenda o que é o HPMV, vírus que tem se espalhado na China

Foto: Reprodução/CDC EUA Aumento de casos entre crianças tem sido monitorado por autoridades chinesas

Desde o último mês de dezembro, a temporada de doenças respiratórias está aberta na China. Junto à chegada do inverno, diversos patógenos têm crescido no país asiático, entre eles, o metapneumovírus (hMPV).

Pertencente à família dos Paramyxoviridae, o vírus foi descoberto em 2001, nos Países Baixos, e é conhecido por causar sintomas semelhantes a outras doenças respiratórias, como corrimento nasal, tosse e febre. Entretanto, caso não seja tratada, a infecção pode evoluir para casos mais graves, como bronquite e pneumonia.

Mais comum entre adultos e pessoas idosas com sistema imunológico fragilizado, o alerta levantado sobre o vírus no país asiático tem sido motivado pelo aumento de casos entre crianças até 14 anos. De acordo com o portal local China Daily, o incremento tem sido monitorado por autoridade de saúde no país, mas ainda segue sem explicação.

Em entrevista coletiva concedida no último 27 de dezembro, o chefe do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis da China, Kan Biao, afirmou que infecções por gripe, rinovírus, metapneumovírus humano e pneumonia por micoplasma têm sido as mais recorrentes nos hospitais do país durante essa transição de ano.

Doença ainda não tem vacina disponível

A principal diferenciação do hMPV para estas outras doenças está na prevenção, já que diferente de demais doenças respiratórias como a gripe, ainda não possui vacina disponível.

O tratamento para a infecção é concentrado em hidratação e suplementação de oxigênio, quando há agravo para casos de pneumonia, por exemplo, e tende a fazer efeito nos cinco primeiros dias. Ainda não há registros de morte causadas pelo metapneumovírus humano.

Ainda de acordo com as autoridades chinesas, a expectativa é de que o número de casos continue crescendo pelos próximos dois meses, período em que se intensifica o inverno na Ásia, temporada propícia a esse tipo de infecção.

As recomendações para a prevenção de doenças causadas pelo vírus são similares às da Covid-19, que consistem em manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos por mais de 20 segundos, evitar contato com pessoas infectadas e cobrir a boca ao tossir ou espirrar.