Entidades de defesa dos povos indígenas repudiam ataques

ENTIDADES de defesa dos povos indígenas repudiaram os ataques contra membros da comunidade Avá-Guarani na região de Guaíra, no oeste do Paraná. Na sexta-feira, 3, quatro indígenas foram baleados e hospitalizados. As entidades acusam o poder público de omissão e incitação da violência. "O governo do estado do Paraná, por meio de falas preconceituosas e ofensivas de seu governador, tem incitado e alimentando o ódio e a violência contra os Avá-Guarani", dizem. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ter reforçado em 50% o efetivo da Força Nacional nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná, após os ataques. Em nota, a PF disse que abriu inquérito. (Agência Estado)