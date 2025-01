Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025

Momentos antes da cerimônia do 82º Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres celebrou o marco de 2 milhões de seguidores no Instagram. "Chegamos aos 2 milhões de seguidores aqui no Instagram. Obrigada aos 3 milhões de espectadores do Brasil que assistiram Ainda Estou Aqui e aos 216 milhões de brasileiros e brasileiras que torcem por nós. A vida presta, e muito!", escreveu a atriz. A entrega do prêmio se iniciou no final da noite de domingo. (Sofia Herrero, especial para O POVO)