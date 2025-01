Foto: Reprodução/KBS Objeto espacial de 500 kg cai em vila no Quênia e assusta moradores

Um anel metálico de 500 kg surpreendeu os moradores da vila de Mukuku, no condado de Makueni, no Quênia, ao cair na região na última segunda-feira, 30. A Agência Espacial do Quênia (KSA) identificou o objeto como um fragmento de origem espacial, possivelmente parte de um anel de separação de um foguete.

O anel, com 2,5 metros de diâmetro, caiu próximo à capital, Nairóbi, sem causar feridos ou danos materiais. Ainda assim, a chegada inesperada assustou os moradores. Um deles relatou ao portal Tuko: “Ouvi o que pensei ser uma explosão quando ele caiu aqui! Perguntei: 'O mundo está acabando hoje?”.

De acordo com o portal Uol, autoridades locais isolaram a área após o incidente. Segundo Julius Rotich, comandante da polícia de Mbooni, o objeto ainda estava quente quando os policiais chegaram ao local, exigindo cautela para evitar acidentes.

Investigação vai analisar origem do objeto

A KSA abriu uma investigação para analisar a origem exata do fragmento e divulgou uma nota oficial em suas redes sociais, descrevendo o episódio como "um caso isolado". Apesar disso, a agência reforçou as crescentes preocupações sobre o aumento de objetos espaciais reentrando na atmosfera terrestre sem controle.

Embora casos como o de Mukuku sejam raros, especialistas alertam para a necessidade de regulamentações mais rígidas na gestão de lixo espacial, já que o aumento de lançamentos pode elevar a frequência de episódios similares.