Mais de 170 canetas emagrecedoras são apreendidas em carga de Miami para Fortaleza

Foto: Divulgação/Receita Federal Canetas emagrecedoras foram entregues à Anvisa

A Receita Federal apreendeu 176 canetas de mounjaro — emagrecedor utilizado contra obesidade e que trata diabetes — camufladas dentro de material de pesca na manhã desta segunda-feira, 6, em Fortaleza. A carga vinha de Miami com destino à Capital. O material apreendido foi avaliado em R$ 600 mil.

A mercadoria foi confiscada pela equipe de fiscalização da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal que identificou a carga. Ao abrir o material, foi constatado que havia o medicamento para emagrecimento.

De acordo com a Receita Federal, o Mounjaro é um emagrecedor à base de Tirzepatida utilizado no tratamento de diabetes, sendo regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) somente para importação por pessoas físicas mediante receita médica.

A importação do medicamento por pessoas jurídicas e a comercialização dentro do mercado brasileiro é proibida. A mercadoria apreendida foi entregue à Anvisa, que conduzirá os procedimentos administrativos e, posteriormente, o Ministério Público Federal (MPF) irá realizar as investigações.