MPU divulga edital com 152 vagas para concurso; remuneração de mais de R$ 13 mil

O Ministério Público da União (MPU) publicou o edital de concurso público referente ao preenchimento de 152 vagas, mais cadastro reserva, para os cargos de analista e técnico do MPU. A remuneração inicial pode chegar a R$13.994,78.

O edital foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira, 8. O certame requer nível superior completo. Confira mais abaixo especificações referentes às áreas exigidas.

Das vagas ofertadas, 87 são para o cargo de analista e 65 para o de técnico. No Ceará, são duas oportunidades, uma para a posição de analista na área de Direito e uma para a de técnico na área de Administração.

Além disso, vale destacar que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas que fazem parte de minorias étnicos-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais) e 20% para candidatos negros.

Confira as áreas e número de vagas por cargo:

Analista do MPU

Direito: 56 vagas



Atuarial: 1 vaga



Biblioteconomia: 1 vaga



Clínica Médica: 1 vaga



Comunicação Social: 1 vaga



Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga



Enfermagem: 1 vaga



Ginecologia: 1 vaga



Odontologia: 1 vaga



Oftalmologia: 1 vaga



Perito em Antropologia: 1 vaga



Perito em Arquitetura: 1 vaga



Perito em Biologia: 1 vaga



Perito em Contabilidade: 1 vaga



Perito em Economia: 1 vaga



Perito em Engenharia Agronômica: 1 vaga



Perito em Engenharia Civil: 1 vaga



Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga



Perito em Engenharia Elétrica: 1 vaga



Perito em Engenharia Mecânica: 1 vaga



Perito em Engenharia Sanitária: 1 vaga



Perito em Geografia: 1 vaga



Perito em Geologia: 1 vaga



Perito em Medicina do Trabalho: 1 vaga



Perito em Oceanografia: 1 vaga



Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação: 1 vaga



Psicologia: 1 vaga



Serviço Social: 1 vaga



Suporte e Infraestrutura: 1 vaga



Junta Médica em Psiquiatria: 1 vaga



Arquivologia: 1 vaga

Técnico do MPU



Administração: 56 vagas



Polícia Institucional: 8 vagas



Enfermagem: 1 vaga

Concurso MPU: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso do ICMBio estarão disponíveis a partir das 16h da próxima segunda-feira, 13, e seguem até as 16h do dia 27 de fevereiro.



Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa varia de acordo com o cargo e de ser paga até o dia 28 de fevereiro:

Analista: R$ 120



Técnico: R$ 95



Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo é do dia 13 ao dia 15 de janeiro.

No que concerne à seleção, ela contará com:

Prova objetiva, para todos os cargos



Prova Discursiva, exceto para o cargo de técnico/Policia Institucional



Teste de Aptidão Física apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional



Avaliação Médica apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional



Programa de Formação Profissional apenas para o cargo de técnico/Policia Institucional



As provas objetivas e a discursiva estão previstas para serem realizadas em todas as capitais do País no dia 4 de maio em turnos diferentes, a depender do cargo. Veja mais informações no edital.



