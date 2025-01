Cearense M. Dias Branco anuncia fechamento de fábrica no interior paulista

Foto: Samuel Setubal Grupo M. Dias Branco conta com 22 indústrias no País, além de 29 filiais comerciais

A M. Dias Branco, empresa cearense com sede no Eusébio e maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, anunciou a desativação da unidade que tinha em Lençóis Paulistas, no Interior de São Paulo, com a consequente demissão de 480 colaboradores.

Em novembro do ano passado, O POVO já havia noticiado a demissão de 850 colaboradores da companhia e a renúncia de três membros do Conselho de Administração, em meio à apresentação de resultados considerados pela empresa como “aquém do potencial”, com o lucro líquido da companhia passando de R$ 259 milhões no 3º trimestre de 2023 para R$ 124,7 milhões no 3º trimestre de 2024.

Agora, em nota à imprensa, a M. Dias Branco afirmou que “a companhia segue investindo em novas tecnologias e modernizando suas unidades industriais e, como parte desse processo, as atividades de produção da fábrica de Lençóis Paulista será transferida para outras unidades, garantindo maior eficiência operacional, redução de custos e agilidade na entrega dos produtos, aumentando sua competitividade no mercado".

A unidade de Lençóis Paulista produzia, desde 2023, produtos da marca Vitarella e havia sido adquirida há pouco mais de 20 anos. No comunicado, a M. Dias Branco disse que, apesar do encerramento das operações dessa fábrica, em particular, seguirá investindo na região interiorana de São Paulo.

Sobre os trabalhadores demitidos a M. Dias Branco pontuou em sua nota à imprensa que “negociou com o sindicato e foi aprovada pela assembleia de empregados a disponibilização de um pacote de benefícios adicional às verbas rescisórias trabalhistas legalmente previstas, incluindo capacitação".

A empresa conta com 22 indústrias e 29 filiais comerciais no Brasil, contando com 17 mil funcionários em suas operações. Além da Vitarella, a M. Dias Branco é dona das marcas Fortaleza, Richester, Piraquê, Adria, Isabela, Frontera, Fit Food e Jasmine Alimentos.

O prefeito de Lençóis Paulista, André Paccola Sasso (PP) disse ter ficado “muito triste” com o fechamento da fábrica. “Temos a preocupação e a responsabilidade em oferecer todo o suporte para as pessoas que serão dispensadas”, pontuou.

“São colaboradores extremamente qualificados. Lençóis Paulista vive um bom momento, com a chegada de novos empreendimentos, e tenho certeza de que essas pessoas rapidamente encontrarão uma recolocação”, ressaltou.

A prefeitura daquele município chegou a elaborar um manual com orientações para os funcionários dispensados e há expectativa de realocação de parte dos profissionais demitidos em outras unidades do Grupo M. Dias Branco. (Colaborou Ana Luiza Serrão)



