Dragão do Mar suspende parte de programações neste domingo, 12, após queda de energia

Registro da entrada do Cinema do Dragão em agosto de 2023

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), em Fortaleza, suspendeu temporariamente parte de suas programações neste domingo, 12, após o local sofrer uma queda de energia. Conforme informações da gestão do equipamento, foram suspensas atividades no Anfiteatro Sérgio Motta e no Cinema do Dragão.

De acordo com o órgão, a interrupção no fornecimento de energia aconteceu na noite de sábado, 11, e o serviço foi restabelecido ainda durante a madrugada.

No entanto, a oscilação trouxe prejuízos para alguns áreas do CDMAC - como no sistema de refrigeração de uma das salas do cinema, que segue em manutenção.

Para evitar a queima de outros dispositivos, foi preciso suspender algumas ações que integram a programação do "Férias no Dragão".



Procurada pelo O POVO, a Enel Distribuição Ceará informou que recebeu o chamado do equipamento às 21h12min e, "após análise, foi constatado que a ocorrência teve origem em um defeito interno nas instalações elétricas do próprio instituto, envolvendo a atuação do elo fusível que atende o local".

"A distribuidora normalizou o elo queimado hoje (12/01), por volta de 1h da manhã, sendo necessário que o cliente realize os ajustes necessários em seu circuito interno, de responsabilidade do cliente. A companhia informa ainda que a rede de distribuição de energia na região está operando normalmente e permanece à disposição para prestar suporte ao instituto, caso necessário", destacou em nota.

Confira atividades suspensas:

Anfiteatro Sérgio Motta

Neste domingo, o local iria contar com a apresentação da cantora Simone Sousa no programa Polifonias. Devido ao imprevisto, o evento foi suspenso e será reagendado em breve.

"O público que tiver adquirido ingresso nas bilheterias física ou virtual poderá solicitar reembolso ou assistir à nova apresentação gratuitamente, mediante a apresentação do bilhete anterior", destaca o equipamento cultural.

Cinema do Dragão

De acordo com o equipamento, a programação da sala 1 do cinema "segue temporariamente suspensa", em razão da queda elétrica causar dano ao sistema de refrigeração.

"A equipe do CDMAC, que segue trabalhando para retomar o funcionamento do sistema, lamenta o inconveniente e conta com a compreensão do público. O serviço da sala 2 já foi restabelecido e a programação será continuada neste domingo, 12, com as sessões de 'Baby' e 'Babygirl'", informou em nota enviada ao O POVO.

