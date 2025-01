Resultado do Enem 2024: quando sairá? Veja horário e como acessar

Foto: Évila Silveira/Especial para O POVO Resultados do Enem 2024 serão divulgados dia 13 de janeiro

Os resultados do Enem 2024 para os 4,3 milhões de inscritos serão divulgados em menos de uma semana. Segundo cronograma, as notas serão divulgadas na segunda-feira, 13 de janeiro (13/01), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



As provas foram realizadas em 3 e 10 de dezembro do último ano, na versão regular. Já em 10 e 12 de dezembro foi a aplicação para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação para quem teve algum problema logístico no dia da aplicação ou estava acometido por doenças infectocontagiosas.



Entretanto, a data não vale para os “treineiros”, que fizeram a prova para autoavaliação. Eles terão que esperar até março para receberem a nota.



Confira o horário de divulgação e como acessar os resultados.

Resultado Enem 2024: que horas são liberadas as notas?



O resultado do Enem 2024 será divulgado nesta segunda-feira, 13 de janeiro. Apesar de não haver um horário estabelecido, as notas costumam sair pela manhã.

No ano passado, por exemplo, o resultado do Enem foi divulgado às 9h da manhã.



Resultado Enem 2024: como acessar as notas?

Os resultados do Enem ficam disponíveis na Página do Participante. Para acessá-los, é preciso entrar com o número de CPF e senha da conta Gov. br.

As notas ficam disponíveis na aba “Resultado Individual” e contém os detalhes para os exames e a redação. O espelho da redação ficará disponível 60 dias depois do resultado individual.

Enem 2024: o que fazer após a divulgação do resultado?

O Enem é uma das principais ferramentas de entrada na educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).



A seguir, confira os programas que utilizam a nota do Enem 2024, apresentados pelo Inep:



Enem 2024: quando sai o resultado dos treineiros?



No edital do Enem, está previsto que os resultados dos participantes “treineiros” - para fins exclusivos de autoavaliação - serão publicados aproximadamente 60 dias após a liberação das notas gerais.



Mesmo sem confirmação do Inep, estima-se que ocorra entre os dias 13 e 15 de março de 2025.