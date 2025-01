Wandemberg Almeida assume presidência do Corecon-CE para o triênio 2025-2027

Foto: Robyson Alves/Divulgação/Corecon-CE Wandemberg Almeida estará à frente do Corecon-CE até o fim de 2027

O economista Wandemberg Almeida foi eleito, por unanimidade, como o novo presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará (Corecon-CE) para o triênio 2025-2027.

Ele já vinha exercendo a presidência da instituição desde o fim do ano passado, quando o então presidente Igor Lucena se licenciou do cargo por motivo de trabalho.

Wandemberg é servidor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e coordenador geral de Fundos e Financiamentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), além de professor universitário.

No discurso de posse como presidente do Corecon-CE, ele disse que o Conselho vai “trabalhar em parceria com o poder público e privado, bem como com os diversos segmentos, e principalmente com a colaboração de todos os economistas”.

O novo presidente do Corecon-CE, disse que a entidade pode “contribuir com ações que possam ser decisivas para o futuro do nosso País, com transparência, ética, inovação, adaptação, diálogo, colaboração, e sobretudo, inclusão”, acrescentando que a própria experiência enquanto negro, nascido na periferia, ajudará nesse intuito de promover a diversidade na instituição.

“Trago comigo o sonho de melhorar a realidade das pessoas, contribuir para que elas possam crescer e evoluir. A educação transforma vidas. Venho de um bairro pobre e hoje chego à presidência do Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará”, celebrou.

Wandemberg Almeida afirmou ainda que adotará um perfil agregador e que apontará “alternativas, direcionamentos, e sugestão de políticas públicas para melhorar a economia do estado do Ceará”.

Composição da diretoria

Na ocasião da escolha do novo presidente, também foram nomeados como vice-presidente, Anderson Passos Bezerra, e como novo tesoureiro, Thiago Costa Holanda.

Os economistas Eduardo Henrique Cunha Neves, Eldair Melo Mesquita Filho, Paulo Henrique Pereira Arruda e Tiago Costa Holanda compõem o Conselho Efetivo no triênio 2025-2027.

Já Lívia Socorro de Castro Fernandes, Lauro Chaves Neto, Ricardo Eleutério Rocha e Vicente Ferrer Augusto Gonçalves serão conselheiros suplentes.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia