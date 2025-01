Leila, do Palmeiras, cutuca pré-temporada nos EUA: "Para dirigente passear na Disney"

Foto: Nelson ALMEIDA / AFP Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, criticou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, clubes que viajam aos Estados Unidos para a pré-temporada de 2025.

Em evento para apresentar o novo patrocinador máster do Verdão, a cartola do clube paulista disse que a viagem não é benéfica nem para o clube, nem para os atletas. Segundo ela, só serve para "dirigente passear na Disney".

"O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano. Aí, na pré-temporada, que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para a Disney?", completou Leila, no mirante do Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Atualmente, Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro estão em viagem para a Flórida, nos Estados Unidos, onde participam de torneios que marcam a pré-temporada dos clubes.

Leila comentou sobre "fim de ciclo" do jogador Rony

Perguntada sobre a situação do camisa 10 do Palmeiras, o atacante Rony, que estava em negociações com o Fluminense, Leila comentou que vê como "fim de ciclo" a passagem do jogador pelo Verdão.

"Como tudo na vida, o Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Mas, se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o fim do contrato", afirmou a presidente.

Leila confirmou que chegou a aceitar uma proposta pelo jogador, mas, por questões relacionadas ao salário, a transferência não ocorreu.



"Dudu saiu pela porta dos fundos"

Leila fez o mesmo comentário sobre fim de ciclo do atacante Dudu, em 2024, e, ao ser questionada sobre a semelhança dos casos, a comandante do Verdão negou e cravou: "O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos".

O ex-camisa 7 do Palmeiras respondeu por meio das redes sociais ao comentário da presidente. Em foto com os troféus conquistados no clube, o atleta apontou: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos."

"Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC", completou o atleta, com a sigla para um xingamento à dirigente.