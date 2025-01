Foto: ETIENNE LAURENT / AFP Um bombeiro reage enquanto caminha entre os restos de uma casa reduzida a escombros pelo incêndio Eaton durante operações de busca e salvamento em Altadena, Califórnia, em 13 de janeiro de 2025. Equipes de busca procurando por pessoas mortas em incêndios devastadores em Los Angeles se deslocaram de casa em casa, enquanto os bombeiros se preparavam para ventos com força de furacão que poderiam desencadear novos surtos. Com o desastre na segunda maior cidade dos Estados Unidos em seu sétimo dia, sabe-se que 24 pessoas morreram, com o número de mortos devendo aumentar, e mais de 90.000 pessoas ainda estão desabrigadas.

As equipes de resgate retomaram, ontem, 13, as buscas por corpos nos subúrbios de Los Angeles, diante da previsão de ventos fortes que ameaçam reacender os incêndios, cujo balanço já chega a 24 mortos. No sétimo dia dessa catástrofe, que destruiu comunidades inteiras nos arredores da segunda maior cidade dos Estados Unidos, começaram a surgir os primeiros sinais de normalidade, apesar de mais de 90 mil pessoas ainda estarem evacuadas. (AFP)