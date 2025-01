ITA no Ceará: diretor interino assume cargo em solenidade na Base Aérea de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS CORONEL aviador Tony Gleydson Barbosa Costa é o novo diretor interino

A Base Aérea de Fortaleza, localizada no bairro Aeroporto, sediou a solenidade de assunção do diretor interino do Núcleo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Capital, coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa. A cerimônia ocorreu na tarde desta terça-feira, 14, no ginásio da instituição.

Habitualmente, o mandato de diretor interino tem duração de dois anos. Quando as obras do ITA em Fortaleza estiverem concluídas, a cúpula do Instituto decide qual nome será indicado para ocupar o cargo de diretor oficial.

A solenidade foi presidida pelo tenente brigadeiro do ar Daniel Pinheiro da Silva. Durante o discurso, Daniel reforçou que conviveu com Gleydson e afirmou que o coronel dispõe de “todas as competências necessárias” para assumir o cargo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-01-2025: Cerimônia de assunção do Coronel Aviador Tony Gleydson como Diretor Interino do ITA no Ceará, com a presença de Abelardo Benevides, Presidente do TJCE, Daniel Pinheiro, Tenente Brigadeiro do Ar, e Walcyr Josué de Castilho, Tenente Brigadeiro do Ar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

“Será uma gestão criteriosa e resolutiva. A sua atuação será crucial para transformar o Instituto em uma organização robusta, capaz de suportar as demandas de um projeto de tamanha alegria”, mencionou o brigadeiro Daniel Pinheiro.

A declaração faz menção às obras do ITA em Fortaleza, cuja ordem de serviço foi assinada no dia 16 de setembro de 2024. A nova sede será implantada de forma gradual no prazo de dez anos e a previsão para o início das turmas e inauguração dos primeiros cursos em 2027.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides, esteve presente na solenidade. Ele assumiu interinamente o Governo do Estado no último dia 10, enquanto o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT), cumpre agenda internacional.

“Primeiro o presidente da República esteve aqui lançando a pedra fundamental e hoje estamos vendo aqui mais um passo dessa caminhada para realizar esse sonho, torná-lo uma realidade para o povo cearense”, citou Abelardo.

O coronel Tony Gleydson, que é natural do Ceará, menciona que é justo que o núcleo seja implantado no Estado, uma vez que a unidade federativa é “quem mais coloca alunos aprovados na Instituição”.

“Já era um projeto sonhado pelo Estado há muito tempo, agora tivemos esse alinhamento que favoreceu o início do projeto. Há pouco mais de um ano saímos dos estudos de viabilidade para o início do canteiro da obra e construção”, afirma o diretor interino do ITA.

No 19 de dezembro, o ITA divulgou a lista dos aprovados no vestibular de 2025. Dos 180 nomes aprovados na seleção, 73 prestaram o exame no Colégio Militar de Fortaleza, localizado no bairro Aldeota.

Na primeira fase do vestibular, 9.781 candidatos estavam inscritos. Contudo, 755 foram selecionados para realizar a segunda fase do exame, no qual foram aplicadas questões de matemática, química, física, português e redação. Agora, 180 foram aprovados para ingressar na instituição este ano.

Obras no ITA estão em fase de iniciação

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, 14, na Base Aérea de Fortaleza, o recém nomeado diretor interino do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, coronel aviador Tony Gleydson Barbosa, informou que as obras da estrutura está em fase de iniciação.

“A previsão é que em maio de 2026 a gente já tenha a conclusão da obra. Precisamos manter o cronograma das obras em dia porque os prazos são bem apertados”, destaca Gleydson.

Na ocasião, o presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides, pontuou que a implantação do ITA no Ceará facilitará a vida de muitas pessoas, sobretudo aquelas que não têm condições para se deslocar à sede do Instituto, localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

“A sociedade atual precisa de engenheiros e o ITA vai possibilitar, não só o cearense, mas os nossos vizinhos. É uma maneira de democratizar o acesso à educação dessas pessoas, nesses segmentos menos favorecidos da sociedade”, cita o desembargador.

Questionado acerca do prazo das obras, o tenente brigadeiro do ar Walcyr Josué de Castilho, detalhou que “tudo está absolutamente dentro do cronograma”.

“Tenho certeza que, no seu devido prazo, no ano de 2027, vamos ter aqui 50 alunos que vão compor a primeira turma dos formados no ITA do Ceará”, explica Castilho.

Ainda conforme o brigadeiro, em 2027 -o primeiro ano de funcionamento do Núcleo do ITA em Fortaleza- serão ofertados os três últimos anos de formação dos estudantes dos cursos de energia e sistemas. Em 2030, por sua vez, o equipamento estará preparado para sediar os alunos de engenharia.

“Os estudantes que vêm para cá, na verdade, já fizeram o vestibular e já começam agora, no mês de janeiro, a parte de preparação, fazem dois anos de (curso) básico e vêm para cá cursar o avançado em 2027”, pontuou.