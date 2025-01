Mais Professores terá bolsa de R$ 2,1 mil por dois anos

Foto: Reprodução/Youtube Programa Mais Professores é lançado em Brasília

O Mais Professores para o Brasil vai ofertar bolsa mensal de R$ 2.100, além do salário do magistério, pago pela rede de ensino que está vinculado. Programa foi lançado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado do presidente Lula, nesta terça-feira, 14, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Além disso, durante o período da bolsa, o professor cursa uma pós-graduação lato sensu com foco em docência. Programa vai beneficiar cerca de 2,3 milhões de docentes em todo o país, segundo o MEC.

O Mais Professores, segundo o ministro, visa promover a valorização e a qualificação do magistério, além de incentivar a docência no país.

Dentre os benefícios para os professores, será disponibilizado um cartão de crédito sem anuidade e descontos de até 10% em diárias de hotéis, inclusive em períodos de grandes eventos ou feriados.

Camilo anunciou o programa no início de novembro do ano passado, durante Reunião Global de Educação (GEM) 2024, em Fortaleza. Na ocasião, ele explicou que o programa para os docentes teria "uma lógica similar" ao programa Mais Médicos, da Saúde.

Pé-de-meia Licenciatura vai ofertar R$ 1.050 por mês

Programa Pé-de-meia Licenciatura ofertará bolsa mensal de R$ 1.050 durante o período regular do curso, sendo R$ 700 para saque a qualquer momento. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso. Incentivo vai contemplar participantes do Enem 2024.

Podem participar estudantes com nota 650 ou mais no Enem, que se matricularam em cursos presenciais de licenciatura.

Primeiramente, serão disponibilizadas 12 mil vagas para o Pé de Meia Licenciaturas, disse o ministro. As primeiras vagas serão disponibilizadas via Sisu. As remanescentes serão disponibilizadas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Seleção de professores

MEC vai realizar a Prova Nacional Docente (PND) anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estados e municípios poderão utilizar a PND em seus processos de seleção de professores. Professores interessados se inscrevem diretamente no Inep.

Segundo Camilo, prova deve melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores nas redes públicas de ensino.