Foto: RT Feautures/Divulgação "Ainda Estou Aqui" é indicado ao BAFTA 2025

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi indicado na categoria “Melhor Filme em Língua Não Inglesa” do BAFTA 2025. A premiação britânica é considerada um dos termômetros para o Oscar e o longa brasileiro já aparecia na pré-lista de indicados.



A produção está concorrendo na categoria com “Emilia Pérez”, “Tudo que Imaginamos como Luz”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Kneecap”. A lista é similar à qual o filme disputou no Globo de Ouro 2025.

Apesar da recente vitória no Globo de Ouro e a expectativa dos brasileiros em relação ao Oscar 2025, Fernanda Torres não está concorrendo na categoria de “Melhor Atriz”. A ausência, no entanto, não é surpresa, pois a atriz não apareceu na pré-lista.

BAFTA é termômetro do Oscar

O British Academy Film Awards (BAFTA) é entregue pela Academia Britânica de Cinema e é considerado um dos termômetros do Oscar, assim como o SAG Awards. A indicação de “Ainda Estou Aqui” apenas aumenta a força de que o filme estará na lista de concorrentes a estatueta de “Melhor Filme Internacional”.

Alguns veículos internacionais, como a revista Variety, também acreditam na indicação de Fernanda Torres a “Melhor Atriz”. Também foi levantada a hipótese da presença em “Melhor Roteiro Adaptado”. Os indicados devem ser anunciados oficialmente no dia 23 de janeiro.

A cerimônia do BAFTA está marcada para acontecer no dia 16 de fevereiro, em Londres, capital da Inglaterra.