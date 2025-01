Ceará: primeira quinzena de janeiro tem menor índice de açudes abaixo dos 30% em 13 anos

Foto: JÚLIO CAESAR CASTANHÃO está com 27% da capacidade total

Após o fim da primeira quinzena de janeiro, o número de açudes com volume inferior a 30% no Ceará é o menor em 13 anos. Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 38 reservatórios do Estado estão abaixo do índice nesta quinta-feira, 16, marca que não era atingida desde 2012, quando na mesma data, apenas 18 mananciais registravam menos de 30% da capacidade.

O número dá continuidade ao cenário favorável trazido pelo O POVO em novembro do ano passado, quando a Terra da Luz apresentava o melhor volume acumulado para o mês em mais de uma década. À época, o Estado armazenava 46% do total possível, três pontos percentuais acima da carga atual (43%).

A quantidade de água armazenada nos reservatórios cearenses também é reflexo do incremento das chuvas nos últimos anos do Estado. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a média de precipitações em território cearense tem superado o índice considerado normal para o quadrimestre entre fevereiro e maio, quando ocorre o maior aporte nos açudes.

Na noite da última quarta-feira, 15, os açudes Patos, em Sobral, e Forquilha, na cidade de mesmo nome, foram os primeiros a sangrar em 2025. Além destes, outros cinco reservatórios estão próximos de sangrar no Estado, sendo o maior deles o Arrebita, com capacidade para suportar até 18,53 hectômetros cúbicos.

Principal reservatório do Estado, o Castanhão está com 27% da capacidade total. Segundo e terceiro maiores açudes do Ceará, Orós e Banabuiú, acumulam respectivamente 58% e 35%.

Veja lista de municípios próximos de sangrar no Ceará

Arrebita (Forquilha): 97%



Jenipapo (Meruoca): 94%



Caldeirões (Saboeiro): 95%



São Pedro Timbaúba (Miraíma): 95%



Germinal (Palmácia): 98%

Dois açudes no Ceará começam a sangrar faltando 15 dias para o início da quadra chuvosa

O Ceará já conta com dois reservatórios sangrando em 2025. Conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Açude Patos, localizado em Sobral, foi o primeiro do Estado a verter suas águas, na noite de quarta-feira, 15. Logo em seguida, na madrugada de quinta-feira, 16, foi a vez do Açude Forquilha, situado no município de Forquilha, na região do Acaraú.

Os reservatórios atingiram o nível máximo de armazenamento faltando 15 dias para o início oficial da quadra chuvosa no Estado, que vai fevereiro até maio. As sangrias se devem às fortes chuvas de pré-estação registradas nesta semana. Na quarta-feira, 15, o Ceará registrou o dia mais chuvoso em três décadas.

A barragem Patos superou seu volume máximo de 7,55 milhões de metros cúbicos pelo terceiro ano consecutivo. As chuvas registradas nesta quarta-feira, 15, que atingiram aproximadamente 140 mm no município, resultaram em um aumento de 45% no volume do açude, elevando seu nível em apenas dois dias.

Já o açude Forquilha, na região do Acaraú, ultrapassou a marca de 50,1 milhões de metros cúbicos pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com a Cogerh, o reservatório abastece a sede municipal, comunidades vizinhas e indústrias da região. Na quinta-feira, o município registrou um acumulado de 203 mm de precipitações.

No Ceará, o volume atual dos 157 açudes monitorados pela Cogerh é de 8 bilhões de metros cúbicos. Isso corresponde a 43,2% da capacidade total do Estado, que é de 18.517,2 hectares-metros cúbicos (hm³). (Lara Vieira)