Com Pitty e Anitta, BaianaSystem lança 'O Mundo Dá Voltas'

Foto: Hayra Ramos/divulgação BaianaSystem lança quinto álbum, intitulado "O Mundo Dá Voltas"

Um dos grupos de maior expressão da música brasileira, o BaianaSystem lança disco nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Depois de quatro álbuns bem-avaliados, chega para o público “O Mundo Dá Voltas” com participações de Melly, Dino D'Santiago, Emicida, Seu Jorge, Gilberto Gil, Manoel Cordeiro, Pitty e Anitta.

Mais do que “feats” - promete a banda baiana em material de divulgação -, as faixas colaborativas são “um universo musical que se movimenta respondendo a um chamado para ocupar seu espaço em canções que são retratos de seu tempo". Mais de 150 pessoas integraram os processos de construção do disco.

LEIA TAMBÉM | Mailson Furtado lança novo livro em evento gratuito na Casa Absurda

"O Mundo Dá Voltas" chega logo após a banda baiana celebrar duas importantes efemérides: 15 anos de carreira do grupo e uma década de Navio Pirata, bloco carnavalesco que arrasta multidões, em 2024.

O novo disco - quinto da carreira do conjunto - estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 21 horas. Entre as novas músicas encontramos “Batukerê”, “A Laje”, “Praia Intro”, “Agulha”, “Palheiro”, “Porta-Retrato da Família Brasileira”, “Magnata”, “Pote D’Água”, “Cobra Criada/Bicho Solto”, “Balacobaco” e “Ogun Nilê”. Há também a faixa título, "O Mundo Dá Voltas", e uma música com referência à capital cearense, "Praia do Futuro".

Conheça mais sobre "O Mundo Dá Voltas"

Ao Vida&Arte, o vocalista Russo Passapusso falou sobre o sentimento de “continuidade” presente no álbum. “É como se a gente estivesse escrevendo uma discografia”, disse durante passagem pela Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

BaianaSystem é uma presença marcante em festivais de música e festas públicas realizadas em Fortaleza. Desde a criação da banda, em 2010, já foram dezenas de shows contabilizados na capital cearense. O mais recente aconteceu no Festival Zepelim, em agosto último.

“Tem um termo que eu uso, que eu fiquei pensando, que é imã - de juntar e de imagético. O disco tinha uma história contada antes. A ‘Praia do Futuro’ é descer pra praia; ‘Magnata’ é o retrato da família brasileira; ‘Agulha’ são pessoas dentro do palheiro que se perfuram que se costuram; ‘Pote d’água’ é a família quando você bate na porta e abre”, explica o cantor e compositor. Russo esteve na Escola Porto Iracema das Artes na quarta-feira, 15, para audição comentada da banda cearense Pira Coletiva - com a qual vem trabalhando nos últimos meses no formato de tutoria.

Com informações de Miguel Araujo e Lara Montezuma