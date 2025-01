Não Me Perturbe: 43,6 mil números de telefone no CE são cadastrados em 2024

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Números fixos e celulares podem ser cadastrados

Mais de 43,6 mil cearenses cadastraram seus números de telefone na plataforma Não Me Perturbe no ano passado, segundo balanço realizado pela Conexis – o sindicato das empresas de telecomunicações.

Veja como cadastrar seu número no Não Me Perturbe abaixo.

O número representa um aumento de 162,6% sobre os 16,6 mil números adicionados ao Não Me Perturbe em 2023.

Ao todo, são 181.584 números com DDDs 088 e 085 na plataforma que busca, a partir do cadastro, evitar que ligações de telemarketing de empresas de telecom e de crédito consignado incomodem os usuários.

No País, 461.973 novos números foram incluídos na plataforma, o que representou um aumento de 4% em relação a 2023, com uma média de 38 mil novos números cadastrados mensalmente.

Ceará tem a 3ª maior quantidade de números na plataforma do NE

Entre os nove estados do Nordeste, segundo a Conexis, o Ceará apresenta a maior quantidade de números inscritos no Não Me Perturbe.

A colocação corresponde também ao tamanho do mercado de telecomunicações local, que é o terceiro da Região, atrás da Bahia e de Pernambuco. Veja o números cadastrados na plataforma por Estado:

Alagoas: 62.587



Bahia: 321.555



Ceará: 181.584



Maranhão: 68.461



Paraíba: 95.708



Pernambuco: 239.844



Piauí: 55.694



Rio Grande do Norte: 66.096



Sergipe: 62.616

Menos reclamações

"A plataforma é uma iniciativa de autorregulação das operadoras do setor para melhorar a relação com os consumidores e tem dado resultado, com queda nas reclamações de usuários", afirmou Marcos Ferrari, presidente da Conexis.

Ele cita a queda de 5% nas reclamações dos usuários de telecomunicações entre janeiro e novembro de 2024 junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para justificar a fala.

Ferrari ainda observou que a Não Me Perturbe bloqueia apenas ligações de telemarketing de empresas de telecom e crédito consignado. Outras chamadas de telemarketing, como planos de saúde, não sofrem bloqueio.

Como cadastrar o número na Não Me Perturbe?

Os consumidores que quiserem cadastrar os números de telefones celular e/ou de fixo na plataforma Não Me Perturbe têm três opções:

No site www.naomeperturbe.com.br/

No aplicativo Não Me Perturbe para iOS ou Android

Nos Procons de todo o País

Segundo a Conexis, o bloqueio acontece em até 30 dias após a inscrição do número em um desses canais.



