Fortaleza confirma futsal em 2025 com orçamento reduzido e elenco "mais enxuto e leve"

DIRETORIA garantiu elenco competitivo

Após dúvidas sobre a continuidade do futsal no Fortaleza, o Tricolor do Pici confirmou, em nota oficial publicada nesta sexta-feira, 17, o prosseguimento do projeto para 2025.

Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o clube destacou que o orçamento destinado à modalidade será menor em comparação com a última temporada.

Apesar da redução, a diretoria garantiu um elenco competitivo para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Estado — competições das quais é o atual campeão —, além do Campeonato Cearense e da Supercopa do Brasil. Esta última, em caso de conquista, assegura à agremiação uma vaga na Libertadores da categoria.

"Apresentaremos um elenco sólido e competitivo, mas mais enxuto e leve que o do ano anterior. Aos profissionais que preferirem não continuar neste modelo, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.", informou o comunicado.

O Leão do Pici também anunciou investimentos na base do futsal. "A partir de 2025, temos a missão de revelar talentos e formar cidadãos. Ofereceremos categorias do Sub-8 ao Sub-13 masculino.

"Dessa forma, o clube conseguirá investir em atletas de base para que, no futuro próximo, possa utilizar esses talentos na sua própria equipe de futsal, tornando-a ainda mais sustentável, a partir da utilização de jogadores formados no clube.", ressaltou a nota.

Saídas importantes e polêmica

O elenco do Tricolor sofreu mudanças significativas em 2025, com redução no orçamento e a saída de jogadores importantes. Atletas experientes deixaram o clube ao final de 2024.

O goleiro titular Bruno Lambão transferiu-se para o Atlético Piauense. Jé, experiente pivô, assinou com o Vasco da Gama-RJ, enquanto Rafinha, ala, irá defender o rival Ceará.

Outra saída marcante foi a de Jackson, em meio a polêmicas. O ala fez duras críticas ao Fortaleza ao revelar bastidores das negociações para sua renovação.

"A gestão mudou e claramente não considera as pessoas nem a história recente que ajudamos a construir. Após muita insistência dos atletas, paciência e até algumas polêmicas, reavivaram o projeto Fortaleza Futsal. Pelo menos aparentemente. Recebi uma nova proposta para permanecer, mas foi indecente. Imoral, desonrosa, desrespeitosa e pequena", declarou o jogador.

Confira nota oficial do Fortaleza

"O time profissional adulto de futsal do Fortaleza Esporte Clube se apresentará na segunda quinzena de janeiro, com foco na temporada de 2025. A equipe continuará forte e estará pronta para os desafios deste ano.

Em 2024, conquistamos a Copa Nordeste de Futsal, Copa Estado do Ceará, Taça Betinho Studart e o primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal, além dos vice-campeonatos da Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Esta temporada nos reserva o Campeonato Brasileiro, Copa Nordeste, Copa do Estado, Campeonato Cearense e a Supercopa do Brasil, e, em caso de vitória, disputaremos ainda a Libertadores da América 2025.

Tamanho sucesso deu visibilidade à categoria. O projeto, portanto, continua, seguindo uma readequação orçamentária, com observância à realidade do clube, e praticando uma gestão responsável, conforme aprovação do Conselho Deliberativo. Ainda sobre o orçamento, é importante ressaltar que, além da renovação dos patrocinadores atuais, o clube segue aberto a novas cotas para o incremento do plantel.

Com isso, apresentaremos um elenco sólido e competitivo, mas mais enxuto e leve que o do ano anterior. Aos profissionais que preferirem não continuar neste modelo, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.

A partir de 2025, também temos a missão de revelar talentos e formar cidadãos. Ofertaremos as categorias do Sub-8 ao Sub-13 masculino. Dessa forma, o clube conseguirá investir em atletas de base para que, no futuro próximo, possa utilizar esses talentos na sua própria equipe de futsal, tornando-a ainda mais sustentável, a partir da utilização de jogadores formados no clube"