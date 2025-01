Mais de 4 toneladas de drogas apreendidas são incineradas no Ceará

Foto: Mirla Nobre MACONHA, cocaína, craque, psicotrópicos e ecstasy foram incinerados

O total de 4,2 toneladas de drogas apreendidas em investigações realizadas pelas forças de segurança do Ceará foram incineradas nesta sexta-feira, 17, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O trabalho representa a fase final do processo de combate ao tráfico de drogas no Estado.

Entre os entorpecentes incinerados estão maconha, cocaína, crack, psicotrópicos e ecstasy. O material queimado é resultado de apreensões feitas a partir de investigações realizadas desde 2014 que tiveram a queima autorizada pelos órgãos da Justiça.

Essa é a primeira queima de entorpecentes realizada neste ano pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, a apreensão das drogas representa diversas fases das investigações das forças de Segurança do Estado. “Começa lá na investigação, nas ações de inteligência, depois na parte operacional até a recuperação dessa droga”, disse.

Ainda segundo o delegado, a queima dos entorpecentes significa milhões de reais retirados do crime organizado. “A gente tira de circulação esse material, mas também tira do crime organizado dezenas e centenas de milhões de reais que poderiam ser reinvestidos no próprio crime”, comenta.

Os entorpecentes incinerados saíram da Delegacia de Narcóticos (Denarc), no bairro de Fátima, em Fortaleza, com destino à cidade de Aquiraz para a incineração. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) ainda destacou que, em 2024, foram apreendidas 10,6 toneladas de drogas que foram retiradas de circulação no Estado.