MPCE divulga edital para concurso; remuneração de mais de R$ 7,4 mil

Foto: FÁBIO LIMA Inscrições para o certame começam no dia 3 de fevereiro

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) publicou o edital de concurso público referente ao preenchimento de uma vaga imediata, mais cadastro reserva, para os cargos de analista e técnico Ministerial do quadro de pessoal do órgão. A remuneração pode chegar a R$ 7.439,09.

O edital foi divulgado nessa quinta-feira, 16. O certame requer nível superior completo. Confira as especialidades exigidas por cargo:



Analista Ministerial

Especialidade: Administração



Especialidade: Arquitetura e Urbanismo



Especialidade: Biblioteconomia



Especialidade: Ciências Contábeis



Especialidade: Ciências da Computação



Especialidade: Direito



Especialidade: Engenharia Ambiental



Especialidade: Engenharia Civil



Especialidade: Psicologia



Especialidade: Serviço Social

Técnico Ministerial

Graduação em qualquer área de conhecimento



Em relação as vagas, a imediata é para o cargo de analista com especialidade em Engenharia Ambiental.

Além disso, 10% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Concurso MPCE: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso do MPCE estarão disponíveis a partir das 10h do dia 3 de fevereiro e seguem até as 18h do dia 21 do mesmo mês.



Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa varia de acordo com o cargo e de ser paga até o dia 12 de março:

Analista: R$ 130



Técnico: R$ 110



Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo é o mesmo das inscrições.

Além disso, somente serão aceitas uma solicitação de inscrição por cargo, especialidade ou turno de provas. Desta forma, o candidato poderá concorrer a um dos cargos de analista Ministerial e ao cargo de técnico Ministerial, caso queira.

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas, de conhecimento gerais e específicos, e prova discursiva para todos os cargos. A aplicação deve ocorrer, em turnos diferentes, no dia 13 de abril.

Veja mais informações no edital.

Confira o cronograma previsto

Período de inscrições e de solicitação de isenção da taxa: 3/2/2025 a 21/2/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 12/3/2025

Divulgação dos locais de prova: 31/3/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 13/4/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 17/4/2025

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova

discursiva: 14/5/2025

