Como surgiu o programa

Apesar de chegar ao Brasil em 2019, o Na Real tem raízes em solo britânico, onde foi criado em 2009 pela Collingwood Learning, organização voltada à consultoria educacional. Sob o nome "Smashed" o programa introduziu a metodologia teatral e de curta-metragens para impactar jovens menores de idade.

A ponte para o Brasil foi feita pela Diageo, que tem o Na Real como um dos seus projetos de ESG. Sob a lógica de um consumo mais qualificado, e não necessariamente maior, o programa busca reservar as bebidas alcoólicas ao seu público-alvo, que são as pessoas acima dos 18 anos.

"O consumo de bebida alcoólica por menor de idade é um ponto inegociável. Uma empresa de bebida alcoólica não deve vender álcool para menor de idade. Isso é claro", comenta o head de ESG da Diageo, Gabriel Prudlik.

Em busca de um idealizador para o programa, a escolha pelo Aliança foi baseada também em parcerias anteriores entre a empresa e o Instituto, semelhante ao que aconteceu no Ceará. Ao longo dos últimos anos, o projeto tem estabelecido parcerias com secretarias estaduais de educação e visitado escolas das regiões nordeste e sudeste, além do Distrito Federal.

Atualmente, o Na Real está presente nos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, bem como no DF. Somadas as ações de todas as unidades, mais de 1 milhão de jovens já foram impactados, sendo 433 mil apenas no último ano fiscal, entre junho de 2023 e maio de 2024.

Para os próximos anos, a expectativa é de chegar a novas regiões do país. Entre os estados cotados como possíveis novos participantes está o Paraná, que seria o primeiro da região Sul.